Cavalos na pista podem ter provocado acidente com vítima fatal no Anel Viário

Corumbá
Dois acidentes de trânsito foram registrados pelos bombeiros durante o plantão das últimas 24 horas em Corumbá. O primeiro acidente, noticiado na noite de sexta-feira (21), ocorreu por volta das 20h30 na rua Albuquerque, cruzamento com a rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Maria Leite. O condutor de 30 anos foi levado para o pronto-socorro municipal após perder o controle do veículo e atingir o portão de uma igreja.
O segundo, de maior gravidade, com óbito do motorista de um dos veículos envolvidos na colisão, foi registrado na manhã deste sábado, por volta das 05h25, em uma curva localizada no trecho urbano do Anel Viário, próximo a um motel. O condutor do Fiat Uno, José Regival Moreira, de 43 anos, morreu no local. Segundo os bombeiros, com o impacto da colisão, Regival acabou fraturando o fêmur esquerdo, quadril e a cervical. A frente do veículo ficou completamente destruída.
O outro motorista, de nacionalidade boliviana que conduzia uma mini van do país vizinho, estava consciente e se queixava apenas de dores no tórax. Ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós. Aos militares, o condutor informou que no momento da colisão, havia cavalos na pista.
Com a morte de José Regival, sobe para 12 o número de vítimas fatais no trânsito de Corumbá e Ladário neste ano.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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