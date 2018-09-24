Acidentes com capotamentos em Ladário e Estrada Parque deixam 4 feridos

Ele relatou aos militares que seguia sentido fazenda Band'Alta/cidade quando um animal silvestre – cervo – atravessou a estrada e o fez perder a direção do Wolkswagen Fox que conduzia. Após o atendimento emergencial, a vítima foi levada para o pronto-socorro municipal.

Às 14h25 de sábado (22), um rapaz de 21 anos teve escoriações nos braços e rosto, além de um corte profundo na perna esquerda apresentando intensa hemorragia, após acidente na estrada Parque Pantanal Sul, na MS-228, cerca de 100 metros antes da BR-262.

Já na madrugada deste domingo (23), os bombeiros socorreram ocupantes de um veículo que capotou na avenida 14 de Março, em Ladário. Havia cinco pessoas no carro e três se feriram: o condutor de 22 anos que apresentava escoriações nos braços e se queixava de dores no ombro direito; mulher também de 22 anos que estava no banco traseiro e acabou sofrendo escoriações nos braços, rosto e um corte na cabeça; e rapaz de 20 anos que estava no banco do passageiro.

Ele tinha escoriações e quadro de tonturas. Após o atendimento emergencial, todos foram encaminhados para o pronto-socorro. Os outros dois ocupantes do carro, que estavam no banco traseiro, não se feriram e recusaram transporte.

O motorista relatou que seguia no sentido Corumbá/Ladário, próximo a um hotel localizado no trecho entre as duas cidades, quando outro veículo teria “emparelhado” ao seu e em seguida fechado, fazendo-o perder o controle da direção do carro que capotou e atingiu placas de publicidade à margem da pista.