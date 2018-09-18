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Semana do Trânsito

Prefeitura inicia ações de conscientização e prevenção de acidentes em Aquidauana

Com o tema sobre álcool e direção, semana conta com palestras e atividades culturais

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/09/2018 às 12:37

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Nesta terça-feira (18) tem início a Semana do Trânsito em Aquidauana, voltada à intensificação de ações educativas e de conscientização sobre a importância da responsabilidade de todos os entes envolvidos no trânsito. Quem comanda as ações é o diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal.

Ao jornal o Pantaneiro, Flávio Gomes da Silva Filho explica que a semana vai até o dia 25 de setembro. “Esse ano, a semana do trânsito, em certos aspectos, está prejudicada por ser ano eleitoral, portanto, não se pode distribuir qualquer tipo de material gráfico, por uma questão de legislação eleitoral. Mas teremos diversas palestras e ações nas escolas para que a população se conscientize da importância do assunto no dia-a-dia”.

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Com o tema que aborda ingestão de álcool aliada à direção, o diretor de Trânsito esclarece que a maioria dos casos envolve embriaguez ao volante. “Esse ano o slogan é ‘quando você bebe e dirige, alguém sempre se machuca’.  Trata-se de um tema abrangente, importante e uma das principais causas de acidentes em Aquidauana”, pontuou.

Prévia da programação

Flávio Gomes antecipa que a programação da Semana do Trânsito conta com revitalização das faixas, implantação de um modelo de pista educativa na parte interna da Escola Doris Mendes Trindade, projeto da professora Ana Maria Cipro, que vem despertado o interesse de outras escolas, além de palestra educativa na Escola Estadual Cândido Mariano no dia 24 de setembro.

“Além das atividades na escola, a professora do 2º e 4º anos do período vespertino realizará uma entrega simbólica das primeiras ‘carteiras de habilitação das crianças’, num ato de conferir-lhe a capacidade de que estão aptos a entender o trânsito, no sentido de ter essa responsabilidade”, destacou.

Já para o dia 25, o diretor esclarece que ainda está fechando os contatos com palestrantes e verificando onde será o encerramento das atividades. “Entre as atividades, ações no trânsito, peça de teatro premiada, vamos exibir um vídeo que fala justamente sobre o tema da campanha: o depoimento de um rapaz que ficou com sequelas físicas após acidente de trânsito ao sair de balada. É um depoimento muito bonito, emocionante”.

Flávio ainda salienta que palestra educativa no Cejar período noturno, já que o público-alvo da campanha é composta de jovens e adultos na questão da conscientização sobre a combinação desastrosa entre bebida alcoólica e direção.

Estatísticas

De janeiro a agosto, o diretor do Departamento de Trânsito de Aquidauana informa que houve 114 acidentes sem vítimas fatais e quatro com vítimas fatais, sendo o último caso em julho.

“Temos tomado todas as medidas para prevenção, mas muitas vezes são casos de imprudência, dirigir e usar o celular, ingestão de álcool. São vários os fatores que contribuem. Por isso é tão importante a intensificação das atividades de conscientização”, explica.

A sinalização e redutores de velocidade também constam como prioridades para a pasta. Conforme Flávio, já estão em fase de licitação e a Prefeitura deverá aguardar o término das eleições para a assinatura dos contratos de prestação de serviços.

“Após o período eleitoral, entre os meses de novembro e dezembro, assinaremos a ordem de serviço. Sabemos que é um período de chuvas, que complica a questão das sinalizações, mas queremos deixar a cidade muito bem organizada para o final do ano. Essa é a preocupação do prefeito Odilon Ribeiro”, finalizou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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