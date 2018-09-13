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PRF, OAB e MP/MS realizarão evento alusivo à Semana Nacional do Trânsito

A cerimônia de abertura acontecerá quarta-feira, 19 de setembro, às 08h, no auditório da OAB/MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/09/2018 às 09:16

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A Polícia Rodoviária Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso do Sul) e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realizarão evento alusivo à Semana Nacional do Trânsito e o lançamento da XIV OTETRAN Operação Temática de Trânsito.

A cerimônia de abertura acontecerá quarta-feira, 19 de setembro, às 08h, no auditório da OAB/MS, com palestras do Superintendente Regional da PRF/MS, Inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva; Paulo Roberto Ishikawa, Promotor de Justiça do MP/MS; Deslanieve Miranda, Embaixadora Universal da Paz e Representante para o Brasil do CERCLE Universal de La Pix; Claudia Elaine Novais Assumpção Paniago, Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS e Luiz Henrique da Silveira, membro do Grupo de Educação para o Trânsito PRF/MS.

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O evento também dará abertura a Operação Temática de Trânsito, que será realizado do dia 19 a 24 de setembro e que tem por objetivo capacitar e promover o nivelamento técnico dos policiais rodoviários federais em ações de fiscalizações avançadas.

O evento contará com a participação das forças de Segurança Pública e estará aberto ao público.

(Link com o convite e programação) https://photos.app.goo.gl/PE1z1Eb8UPvKQ9ox8

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