PRF, OAB e MP/MS realizarão evento alusivo à Semana Nacional do Trânsito

A Polícia Rodoviária Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso do Sul) e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realizarão evento alusivo à Semana Nacional do Trânsito e o lançamento da XIV OTETRAN Operação Temática de Trânsito.

A cerimônia de abertura acontecerá quarta-feira, 19 de setembro, às 08h, no auditório da OAB/MS, com palestras do Superintendente Regional da PRF/MS, Inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva; Paulo Roberto Ishikawa, Promotor de Justiça do MP/MS; Deslanieve Miranda, Embaixadora Universal da Paz e Representante para o Brasil do CERCLE Universal de La Pix; Claudia Elaine Novais Assumpção Paniago, Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS e Luiz Henrique da Silveira, membro do Grupo de Educação para o Trânsito PRF/MS.