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PRF divulga balanço da Operação Independência deste fim de semana

Nos 04 (quatros) dias, a foram fiscalizados 4.257 veículos e 4.752 pessoas

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/09/2018 às 12:09

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (10) o  balanço da Operação Independência em todas as rodovias federais do Mato Grosso do Sul, realizada da meia-noite desta quinta-feira, 06 de setembro até a 23h59 deste domingo (09).

Para a redução de acidentes, principalmente os acidentes graves, e garantir segurança e fluidez do trânsito, a fiscalização focou ações para coibir o excesso de velocidade, o consumo de álcool e as ultrapassagens indevidas. Também foram desenvolvidas ações específicas de Educação para o Trânsito.

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Em mais de 3.652 km (três mil e seiscentos e cinquenta e dois quilômetros) de rodovias federais no Mato Grosso do Sul policiais trabalharam em revezamento diferenciado, aumentando a presença ostensiva em pontos críticos: com maiores índices de acidentes graves e infrações graves. Policiais que exercem atividades administrativas também foram empregados.

Nos 04 (quatros) dias, a foram fiscalizados 4.257 veículos e 4.752 pessoas.

Em Educação para o Trânsito foram atingidas 1.657 pessoas com Cinema Rodoviário, Palestras e Abordagens Educativas.

AUTUAÇÕES

As autuações por infração de trânsito somaram 4.249 no total, dessas 3.435 foram por excesso de velocidade.

Ultrapassagens proibidas somaram 110 autuações, sendo 101 em faixa dupla contínua. Não Uso de dispositivo de segurança (cinto de segurança e cadeirinha para crianças) somaram 66 atuações: Condutor sem Cinto de Segurança: 9; Passageiro sem Cinto de Segurança: 45; Criança sem a Cadeirinha: 12.

Por consumo de álcool 24 motoristas foram autuados e 6 foram presos.

Foram registrados nas rodovias federais do Estado no feriado deste ano 14 acidentes. No feriadão de Independência de 2017, que teve a duração de 5 dias, registrou-se 26 acidentes, uma redução de 46,1%. Em 2018 foram 4 graves (com feridos graves ou mortos), no ano passado foram 6 acidentes grave, redução de 33,3%. Em relação aos feridos, houve uma redução de 43,2%. No feriadão de 2017, 37 pessoas ficaram feridas, neste ano 21. Duas pessoas morreram nesse feriado, e 5 perderam a vida no feriado do ano passado, uma redução de 60%.

Um dos óbitos foi de um bebê de apenas 2 anos de idade, em Bandeirantes/MS, no sábado (08) às 23h. A criança estava no colo de um adulto e o veículo capotou, o bebê foi projetado e morreu no local.

A PRF orienta sobre a importância do uso do cinto de segurança por parte de todos os ocupantes do veículo. As crianças devem estar nos dispositivos de segurança (cadeirinha ou assento de elevação) de acordo com sua idade e altura.

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