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Tráfico

PRF recupera veículo e apreende maconha, LSD e Ecstasy

A droga era para uso do motorista e passageiro. O automóvel possuía registro de roubo/furto na cidade de Alexânia/GO

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/09/2018 às 12:32

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Na tarde desta terça-feira, 04 de setembro, no km 323, em Rio Brilhante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu maconha, ecstasy e LSD.

Durante fiscalização de rotina os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat/Mobi Easy com placas aparentes de Brasília/DF, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, o condutor e o passageiro abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, porém, foram presos pela equipe.

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Em verificação veicular, os policiais constataram que o carro tinha sinais de adulteração com placas originais de Brasília/DF, com registro de roubo/furto em Alexânia/GO.

O motorista de 25 anos e o passageiro de 18 declararam que o automóvel era roubado e que o compraram em Ceilândia/DF, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), já com as placas clonadas.

A equipe encontrou 25g de maconha, 3 unidades de Ecstasy e 1 ponto de LSD. Os ocupantes declararam que as drogas eram para consumo próprio durante a viagem.

Ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Rio Brilhante.

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