PRF cumpre mandado de prisão de traficante que fugia para o Paraguai

Durante fiscalização de rotina, a equipe abordou um veículo Ford/KA com placas de Dourados, conduzido por uma mulher de 24 anos, em companhia dos passageiros sendo uma mulher de 47 anos e um homem de 44.

Na noite de ontem, quarta-feira, 29 de agosto, no km 48 da BR-463, em Ponta Porã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com 2 mandados de prisão em aberto.

Todos os ocupantes apresentaram os documentos de identificação, no entanto, a cédula de identidade do homem tinha indícios de falsificação. Ele admitiu que o documento era falso e que o comprou no Paraguai pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com o nome verdadeiro do individuo, os policiais constataram que contra ele havia 2 mandados de prisão em aberto pelos crimes de uso de documento falso e roubo.

A motorista informou que fora contratada para buscar o homem a pedido de uma empresa e a passageira apenas a acompanhava.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.