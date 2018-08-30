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Tráfico

PRF cumpre mandado de prisão de traficante que fugia para o Paraguai

A prisão é o desfecho das apreensões ocorridas na última, segunda-feira 27 de agosto

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/08/2018 às 12:02

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Na noite de ontem, quarta-feira, 29 de agosto, no km 48 da BR-463, em Ponta Porã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com 2 mandados de prisão em aberto.

Durante fiscalização de rotina, a equipe abordou um veículo Ford/KA com placas de Dourados, conduzido por uma mulher de 24 anos, em companhia dos passageiros sendo uma mulher de 47 anos e um homem de 44.

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Todos os ocupantes apresentaram os documentos de identificação, no entanto, a cédula de identidade do homem tinha indícios de falsificação. Ele admitiu que o documento era falso  e que o comprou no Paraguai pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com o nome verdadeiro do individuo, os policiais constataram que contra ele havia 2 mandados de prisão em aberto pelos crimes de uso de documento falso e roubo.

A motorista informou que fora contratada para buscar o homem a pedido de uma empresa e a passageira apenas a acompanhava.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.

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