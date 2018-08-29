PRF divulga balanço de veículos estrangeiros autuados em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira, 28 de agosto, um balanço que aponta que em Mato Grosso do Sul, no primeiro semestre de 2018, o número de veículos estrangeiros autuados e apreendidos foi mais que o dobro do ano passado.

De janeiro a junho de 2017, foram 540 veículos autuados. No mesmo período em 2018, foram 1.235. Os veículos apreendidos, 333 em 2017, saltaram para 755 em 2018.

Segundo o inspetor da PRF, Tércio Baggio, a infração mais observada é a ausência de procedimento de entrada:

“A grande confusão é que os brasileiros naturalizados em outros países acreditam que podem usar as duas nacionalidades para entrar no Brasil, e isso não é possível. Há que se escolher somente a do estrangeiro se possui veículo no exterior e quer ingressar no Brasil”.