PRF apreende 672 kg de maconha e munições na BR-163

Na madrugada desta quinta-feira, 23 de agosto, no km 166, em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu munições e mais de meia tonelada de maconha.

Durante fiscalização de rotina, a equipe observou um veículo Hyundai/HB20 com placas aparentes de Campo Grande, estacionado no acostamento da rodovia. O condutor visualizou a aproximação da equipe e empreendeu fuga, alguns quilômetros à frente ele perdeu o controle do veículo colidiu em um meio fio e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia, não sendo possível localizá-lo.