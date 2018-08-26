PRF apreende 1.546 kg de maconha e prende batedor em Caarapó

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta feira, 23 de agosto, no km 215 da BR 163, em Caarapó, 1.546 kg de maconha escondidos em carga de milho. Também foram presas duas mulheres que faziam serviço de batedor.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo, GM/Vectra com placas de Dourados. A condutora, uma mulher de 37 anos, e uma passageira de 35, apresentaram nervosismo e contradições sobre os motivos da viagem. Por fim, acabaram confessando que faziam o serviço de batedor para o tráfico de entorpecente.