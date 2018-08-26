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PRF apreende 1.546 kg de maconha e prende batedor em Caarapó

A condutora, uma mulher de 37 anos, e uma passageira de 35, apresentaram nervosismo e contradições sobre os motivos da viagem

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/08/2018 às 10:11

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta feira, 23 de agosto, no km 215 da BR 163, em Caarapó, 1.546 kg de maconha escondidos em carga de milho. Também foram presas duas mulheres que faziam serviço de batedor.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo, GM/Vectra com placas de Dourados. A condutora, uma mulher de 37 anos, e uma passageira de 35, apresentaram nervosismo e contradições sobre os motivos da viagem. Por fim, acabaram confessando que faziam o serviço de batedor para o tráfico de entorpecente.

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Logo após foi dada ordem de parada ao caminhão com placas de Campo Grande, atrelado a dois semi reboques com placas de Florianópolis/SC. O motorista, um homem de 28 anos, também apresentou nervosismo à abordagem. Durante vistoria minuciosa, foi encontrado um fundo falso para transporte da droga, que estava sob a carga de milho.

Foram encontrados vários tabletes de maconha, que somaram 1.546 kg ( mil quinhentos e quarenta e seis quilos) da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Dourados.

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