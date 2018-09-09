PRF recupera, em menos de 2 dias, veículo roubado na Bahia

Receptação
O provável destino do automóvel seria o Paraguai
Um veículo com placas de Feira de Santana/BA foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta sexta-feira, 07 de setembro em Água Clara.
Uma equipe PRF fiscalizava na Unidade Operacional, BR-262 km 141, quando deram ordem de parada a um VW/Crossfox GII. O carro era conduzido por um homem de 28 anos, que entregou apenas o CRLV, dizendo não portar sua CNH.
O motorista informou que vinha de Feira de Santana/BA e iria para Campo Grande visitar o pai que mora perto de um supermercado. Ele declarou que o veículo era emprestado de um amigo e demonstrou nervosismo com a fiscalização.
Em pesquisa ao sistema policial foi constatado que o automóvel era produto de roubo em Feira de Santana/BA no dia 05/09/2018.
Informado da origem ilícita do veículo, o condutor disse que desconhecia o fato e que fora contratado para dirigir o automóvel de Feira de Santana/BA até Campo Grande.
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara juntamente com o automóvel e poderá responder pelo crime de receptação.
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