Polícia Civil faz operação após denúncias de moradores cansados de baderna

Águas do Miranda
Bares e boates foram fiscalizados e a ponte na divisa entre Anastácio e Bonito ficou fechada por 2 horas
As Delegacias de Polícia Civil de Anastácio, Aquidauana e Bonito realizaram na noite desta quinta-feira (18) operação de fiscalização em bares e boates do km 21, Distrito de Águas do Miranda, após denúncias de moradores e comerciantes do local que reclamaram sobre as situações de algazarra provocados pelos frequentadores de tais estabelecimentos.
De acordo com o delegado Jackson Frederico Vale, titular da DP de Anastácio, durante a operação foram notificados todos os estabelecimentos em situação irregular.
A ponte que faz divisa entre os municípios também ficou fechada durante duas horas, para fiscalização de veículos que passavam pelo local.
No total, a operação contou com 5 viaturas e 14 policiais civis.
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