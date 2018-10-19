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Águas do Miranda

Polícia Civil faz operação após denúncias de moradores cansados de baderna

Bares e boates foram fiscalizados e a ponte na divisa entre Anastácio e Bonito ficou fechada por 2 horas

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/10/2018 às 10:15

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Policiamento que participou da operação de fiscalização no distrito Águas do Mirnada

As Delegacias de Polícia Civil de Anastácio, Aquidauana e Bonito realizaram na noite desta quinta-feira (18) operação de fiscalização em bares e boates do km 21, Distrito de Águas do Miranda, após denúncias de moradores e comerciantes do local que reclamaram sobre as situações de algazarra provocados pelos frequentadores de tais estabelecimentos.

De acordo com o delegado Jackson Frederico Vale, titular da DP de Anastácio, durante a operação foram notificados todos os estabelecimentos em situação irregular.

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A ponte que faz divisa entre os municípios também ficou fechada durante duas horas, para fiscalização de veículos que passavam pelo local.

No total, a operação contou com 5 viaturas e 14 policiais civis.

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