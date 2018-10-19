Polícia Civil faz operação após denúncias de moradores cansados de baderna

Policiamento que participou da operação de fiscalização no distrito Águas do Mirnada

As Delegacias de Polícia Civil de Anastácio, Aquidauana e Bonito realizaram na noite desta quinta-feira (18) operação de fiscalização em bares e boates do km 21, Distrito de Águas do Miranda, após denúncias de moradores e comerciantes do local que reclamaram sobre as situações de algazarra provocados pelos frequentadores de tais estabelecimentos.

De acordo com o delegado Jackson Frederico Vale, titular da DP de Anastácio, durante a operação foram notificados todos os estabelecimentos em situação irregular.