Preso o homem que tentou matar agente penitenciário para roubar moto

De acordo com o titular da DP de Anastácio Jackson Frederico Vale, a prisão preventiva foi decretada na quinta-feira (18). O delegado ainda informou ao jornal O Pantaneiro que o próximo passo será o Ministério Público Estadual oferecer a denúncia e depois aguardar o julgamento do caso.

A Polícia Civil de Anastácio prendeu, na última sexta-feira (19) um dos dois envolvidos na tentativa de homicídio de um agente penitenciário de 55 anos ocorrida no dia 26 de agosto, na região do Jardim Progresso. O homem identificado como Paulo, preso pela Polícia, teria sido responsável por esfaquear a vítima pelas costas, lhe desferir cerca de 20 capacetadas e em seguida ter furtado a moto modelo Honda Bros, que foi vendida no Paraguai.

O comparsa dele, apresentado como Sérgio, participou do transporte do veículo até à fronteira. A Polícia havia representado pela prisão de ambos, mas o Judiciário não havia autorizado até à semana passada. O segundo envolvido ainda responde em liberdade.

O caso

O delegado Jackson Frederico Vale, responsável pelo inquérito, esclareceu que Paulo conhecia o agente penitenciário. Eles passaram o dia bebendo e foram para a casa da vítima pegar mais dinheiro para continuar a farra, no entanto, o suspeito se armou com uma faca e exigiu que fosse levado embora, de moto.

Durante o percurso, se aproveitando de que estava na garupa da moto, esfaqueou o agente pelas costas. Ferida, a vítima caiu e foi agredida com golpes de capacete. “Em seguida ele pegou a moto e foi para a casa onde estava Sérgio, para pedir ajuda”, disse o delegado. A suspeita é de que a intenção de Paulo fosse a de apenas matar a vítima e não matá-la para roubá-la. No entanto, se aproveitou da moto que a moto estava no local e a pegou.

“Ele chegou na casa do Sérgio falando que a moto era de sua irmã e queria ser levado até o Paraguai. Sérgio o levou e lá eles venderam a moto. Pelo apoio, Sérgio recebeu R$ 200 e só depois ficou sabendo dos fatos”. Dias após o crime, os dois foram trabalhar em uma fazenda, onde a polícia os localizou.

Sérgio foi detido no local e não apresentou reação. Paulo fugiu, mas se apresentou em seguida, acompanhado de um pastor. “Fomos levantando informações e por meio de denúncias conseguimos chegar a eles”. O delegado representou pela prisão, mas o judiciário não autorizou até o momento. A vítima foi socorrida e, apesar dos ferimentos, conseguiu sobreviver.

Por fim, o delegado descartou qualquer relação entre o crime e o cargo do agente penitenciário. ‘‘Não há qualquer relação, tendo em vista que o autor nunca foi preso e não possui qualquer ligação com detentos".