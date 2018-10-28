Juiz eleitoral de Anastácio e Dois Irmãos pede aos eleitores que não deixem de votar

Eleições 2018
O titular do Fórum Eleitoral constatou baixa adesão ao voto nos dois municípios
Neste domingo (28) o juiz eleitoral de Anastácio e Dois Irmãos do Buriti, Luciano Beladeli, Segundo Turno tem acompanhado os locais de votação nos municípios. De acordo com o magistrado, as Eleições estão tranquilos, entretanto, ele pede aos eleitores que compareçam às sessões de votação.
“Eu já percorri a maioria dos locais de votação e, infelizmente, os eleitores não têm comparecido. Percebi uma média de 80 a 100 pessoas em cada sessão de votação que tem de 280 a 300 eleitores”, constatou.
Para o juiz Luciano Beladeli, o eleitor pode confiar na legitimidade das urnas eletrônicas. “Peço que aqueles que ainda não votaram, que exerçam seu direito e confiem na Justiça Eleitoral, confiem na urna eletrônica que ela é segura, com todos os dispositivos de segurança.”
O magistrado ainda explica que a votação encerra nos dois municípios às 17 horas. “Provavelmente às 17h15, 17h20, nós teremos a primeira urna eletrônica a ser entregue aqui no cartório eleitoral, lembrando que as urnas são entregues com uma espécie de pen-drive onde constam os votos, já que as urnas não estão conectadas à internet. O presidente da sessão tem que trazer os dispositivos para fazer a contagem dos votos.”
Encerramento em Anastácio e Dois Irmãos
O juiz Luciano Beladeli prevê que, após o final das votações, em 40 a 50 minutos já haverá o resultado das eleições para governador. “Quanto a presidente, os resultados não serão divulgados até às 19 horas (horário de Brasília), já que no Acre ainda será 17 horas, por conta do fuso horário.”
O magistrado ainda acrescentou que está contente com o comportamento dos eleitores. “Tivemos apenas duas denúncias em Dois Irmãos do Buriti e constatamos que, de fato, havia uma faixa no estilo outdoor num canteiro central, mas determinei a retirada imediata do material em um canteiro e também uma suposta entrega de combustível. A PM foi acionada, mas não foi constatado nada. Agradeço ao eleitor que tem tomado consciência e acreditado na Justiça Eleitoral. Realmente, o que pode mudar o país, a situação do nosso Brasil é o voto, a forma digna de exercer o direito de votar, acreditando na proposta do candidato e fazendo a votação”, concluiu.
*Com informações de Rhobson Tavares Lima
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS