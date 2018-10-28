Domingo de Eleições com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima não passa de 31 graus
Neste domingo (28) os eleitores podem se preparar para algumas pancadas de chuvas que deverão cair ao longo do dia em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 e a máxima de 31 graus. Céu fica encoberto de manhã à noite.
Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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