Domingo de Eleições com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Neste domingo (28) os eleitores podem se preparar para algumas pancadas de chuvas que deverão cair ao longo do dia em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 e a máxima de 31 graus. Céu fica encoberto de manhã à noite.

Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.