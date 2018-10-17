Tempo quente nesta quarta e com possibilidades de chuva em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (17) os termômetros devem chegar a 37 graus em Aquidauana e região. O tempo fica quente, abafado, mas com possibilidades de chuvas isoladas à tarde e à noite, conforme divulgado pelo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

O céu alterna entre claro e parcilmente nublado pela manhã e parcialmente nublado a nublado ao longo do restante do dia. Temperatura mínima prevista para hoje será de 26 graus.

A umidade relativa do ar permanece mais alta: mínima de 50% e máxima de 85%.