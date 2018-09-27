Tempo quente e com chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Nesta quinta-feira (27) a previsão do tempo indica chuvas ao longo do dia. Mas o tempo fica quente na região de Aquidauana, conforme divulgado hoje no boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 e a máxima de 34 graus. Céu nublado e parcialmente nublado de manhã à noite. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 90%.