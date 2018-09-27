Tempo quente e com chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
A previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia. Máxima de 34 graus
Nesta quinta-feira (27) a previsão do tempo indica chuvas ao longo do dia. Mas o tempo fica quente na região de Aquidauana, conforme divulgado hoje no boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 e a máxima de 34 graus. Céu nublado e parcialmente nublado de manhã à noite. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS