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Temporal atinge municípios vizinhos e chuva pode chegar em Aquidauana

Chuva forte derrubou motos na cidade de Jardim

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2018 às 15:51

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A previsão do tempo já havia anunciado chuvas intensas para diversos municípios de Mato Grosso do Sul, mas muitos moradores de cidades vizinhas de Aquidauana e Anastácio foram surpreendidos com um forte temporal no início da tarde desta quarta-feira, 26.

Em Jardim, município localizado a 130 km de Aquidauana, motos foram derrubadas com a força do vento e houve destelhamento de casas. O alerta de tempestade chegou a ser emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) como perigo em potencial.

De acordo com o aviso, o temporal poderia atingir, além de Jardim, outros 43 municípios de Mato Grosso do Sul, com ventos intensos de até 60km/h e possível queda de granizo. Os municípios de Aquidauana e Anastácio não estavam na lista inicial, mas podem ser atingidos.

O Inmet alerta ainda que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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