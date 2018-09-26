Temporal atinge municípios vizinhos e chuva pode chegar em Aquidauana

A previsão do tempo já havia anunciado chuvas intensas para diversos municípios de Mato Grosso do Sul, mas muitos moradores de cidades vizinhas de Aquidauana e Anastácio foram surpreendidos com um forte temporal no início da tarde desta quarta-feira, 26.

Em Jardim, município localizado a 130 km de Aquidauana, motos foram derrubadas com a força do vento e houve destelhamento de casas. O alerta de tempestade chegou a ser emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) como perigo em potencial.

De acordo com o aviso, o temporal poderia atingir, além de Jardim, outros 43 municípios de Mato Grosso do Sul, com ventos intensos de até 60km/h e possível queda de granizo. Os municípios de Aquidauana e Anastácio não estavam na lista inicial, mas podem ser atingidos.

O Inmet alerta ainda que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.