Tempo nublado com pancadas de chuva nessa quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 21 e máxima de 35 graus
Prossegue a previsão de chuvas para esta quinta-feira (20) em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 e a máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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