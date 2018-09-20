Tempo nublado com pancadas de chuva nessa quinta-feira em Aquidauana e região

Prossegue a previsão de chuvas para esta quinta-feira (20) em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 e a máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 95%.