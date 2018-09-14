Rio Aquidauana segue baixo e tempo chuvoso deve durar pelo menos até sábado

Chuva
Previsão é de chuva esparsa na noite desta sexta-feira
O tempo chuvoso que se acentuou nesta sexta-feira em Aquidauana e Anastácio deve durar, pelo menos, até sábado, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Sempre que chove, famílias ribeirinhas se preocupam com o nível do rio Aquidauana, mas até quando verificado nesta tarde, a água estava pouco acima dos dois metros e não apresentava risco de alagamento.
A previsão é de chuva esparsa para esta noite. Já para o sábado, o dia começa parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas. Porém, à tarde o tempo fecha e a chuva fica mais forte, seguida de trovoadas, até à noite. A mínima será de 18°C e a máxima de 32°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 90%.
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