Tempo quente com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

As temperaturas continuam em elevação em Aquidauana e região. Nesta terça-feira (11) o tempo fica quente e abafado, em possibilidades de chuvas. É o que indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 e a máxima de 37 graus. Céu claro e parcialmente nublado pela manhã e à tarde, com névoa seca ao longo do dia.

Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de de 70%.