Tempo quente com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima nesta terça-feira chega a 37 graus
As temperaturas continuam em elevação em Aquidauana e região. Nesta terça-feira (11) o tempo fica quente e abafado, em possibilidades de chuvas. É o que indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 e a máxima de 37 graus. Céu claro e parcialmente nublado pela manhã e à tarde, com névoa seca ao longo do dia.
Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de de 70%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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