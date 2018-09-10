Céu claro e tempo seco nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 18 e máxima de 37 graus
As temperaturas continuam em elevação gradativa em Aquidauana e região. Nesta segunda-feira (10) a previsão é de tempo seco e abafado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 e a máxima de 37 graus. O céu estará claro pela manhã e à tarde parcialmente nublado com névoa seca. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 65%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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