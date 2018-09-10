Céu claro e tempo seco nesta segunda-feira em Aquidauana e região

As temperaturas continuam em elevação gradativa em Aquidauana e região. Nesta segunda-feira (10) a previsão é de tempo seco e abafado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 e a máxima de 37 graus. O céu estará claro pela manhã e à tarde parcialmente nublado com névoa seca. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 65%.