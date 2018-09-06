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Clima

Tempo seco e ligeiramente mais quente em Aquidauana e região nesta quinta

Nevoeiro seco faz com que a umidade relativa do ar fique baixa

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/09/2018 às 07:30

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As temperaturas começam a se elevar nesta quinta-feira (6) em Aquidauana e região. A massa de ar fria continua perdendo força gradativamente. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Temperatura mínima de 13 e máxima de de 32 graus. Nevoeiro seco que paira sobre a Região Sudoeste faz com que a umidade relativa do ar fique baixa: mínima de 30% e máxima de de 65%. Não há previsão de chuvas para hoje.

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