Tempo muda neste domingo com frio e chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 10 graus a máxima de 17 graus
A chegada de uma nova frente fria derrubou as temperaturas em Aquidauana e região. Neste domingo (2), a temperatura mínima prevista é de 10 e a máxima de 17 graus, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Ainda deve cair chuvas esparsas ao longo do dia. Céu nublado de manhã à noite. A umidade relativa do ar mínima será de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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