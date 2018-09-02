Tempo muda neste domingo com frio e chuvas em Aquidauana e região

A chegada de uma nova frente fria derrubou as temperaturas em Aquidauana e região. Neste domingo (2), a temperatura mínima prevista é de 10 e a máxima de 17 graus, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Ainda deve cair chuvas esparsas ao longo do dia. Céu nublado de manhã à noite. A umidade relativa do ar mínima será de 60% e máxima de 95%.