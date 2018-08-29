Azambuja terá o maior tempo de propaganda entre os candidatos

Entre os principais candidatos que disputam o governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), que pleiteia a reeleição, tem o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS).

Azambuja terá 03’50’’ de tempo eleitoral para mostrar suas propostas para a população do Estado. Ele também será o primeiro a estrear o horário televisivo, que começa na sexta-feira (31).