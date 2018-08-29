Azambuja terá o maior tempo de propaganda entre os candidatos

Eleições 2018
Juiz Odilon tem apenas 56 segundos para mostrar plano de governo ao eleitor
Entre os principais candidatos que disputam o governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), que pleiteia a reeleição, tem o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS).
Azambuja terá 03’50’’ de tempo eleitoral para mostrar suas propostas para a população do Estado. Ele também será o primeiro a estrear o horário televisivo, que começa na sexta-feira (31).
A coligação Avançar com Responsabilidade conta com os partidos PP, PTB, DEM, PSB, PSD e PSDB. Os tucanos têm o maior tempo de propaganda, com 00’57’’.
Entre os candidatos mais expressivos nas pesquisas de intenção de votos, o juiz Odilon de Oliveira (PDT) tem o menor tempo de horário eleitoral. Ele fica com 0’56’’ para mostrar suas propostas. Na ordem da propaganda, determinada pelo TRE, o candidato pedetista será o segundo a aparecer nas telas e nos rádios dos eleitores sul-mato-grossenses.
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