Governador Azambuja entrega obras e assina contratos hoje em Jardim

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, está em Jardim na tarde desta segunda-feira para entregas de diversas obras de pavimentação asfáltica, drenagem e infraestrutura, assinaturas de contrato e de ordem de serviços.

Segundo a assessoria de comunicação o governador fará:

Assinatura de ordem de serviço da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Brasil;

Assinatura de ordem de início de serviço da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Rio Verde e adjacências;

Assinatura de autorização de licitação para elaboração do projeto da obra de construção do Batalhão da Polícia Militar;

Assinatura de autorização para homologação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte das ruas Antônio Pinto Correa Filho, Rodrigo Peixoto e Jade – Vila Teixeira;

Assinatura de autorização para homologação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte das ruas Rodrigo Peixoto, Clemente, Opala, Piritã e Projetada – Vila Teixeira;

Assinatura de autorização para homologação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte das ruas Rodrigo Peixoto, Clemente Barbosa, Opala e Perola – Vila Teixeira;

Assinatura de autorização para licitação da obra de construção da ponte de concreto armado em estrada municipal sobre o córrego Guardinha – assentamento Recanto do rio Miranda, 50X6m;

Assinatura de autorização de aporte de contrapartida de subsidio para construção de 58 unidades habitacionais do projeto FGTS Financiado e Subsidiado no loteamento Jardim Bela Vista;

Entrega da obra de reforma geral da EE Pedro José Rufino;

Entrega da obra de construção do escritório de atendimento, garagem com almoxarifado e reforma do escritório – Sanesul;

Entrega da obra de execução de 2 módulos de ETA metálica com capacidade individual de 150m³/h – 2 bases, laboratório, almoxarifado, reforma da cloração, interligações e demais obras – Sanesul;

Entrega da obra de execução de 3.492m de rede coletora de esgoto e 163 ligações domiciliares de esgoto em ruas que receberão rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica – Sanesul;

Entrega da obra de execução de obras de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Minas Gerais e adjacências OGU 2015;

Assinatura de ordem de início de serviço para obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Rio Verde e adjacências – emenda deputado federal Vander Loubet;

Horário: 15h

Local: EE Coronel Pedro José Rufino (Rua Antônio Pinto Pereira, 570 Vila Angélica)

Visita à obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais prolongamento da avenida Mato Grosso para atendimento do conjunto habitacional da Vila Angélica;

Visita à obra de construção de 88 unidades habitacionais do loteamento Vila Angélica – PMCMV e FDS;

Horário: 16h15

Local: Fim da Avenida Mato Grosso – Vila Angélica

Descerramento de placa da obra de construção do escritório de atendimento, garagem com almoxarifado e reforma do escritório, e visita às obras da Sanesul

Horário: 16h45

Local: Rua 11 de Dezembro, 1280 – Vila Angélica