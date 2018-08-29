Quarta com temperaturas em elevação e tempo seco em Aquidauana e região

Clima
Alerta para umidade relativa do ar: mínima de 25%
Nesta quarta-feira (29), as temperaturas continuam em elevação, conforme divulgado no boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - para Aquidauana e região. A mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 32 graus.
O tempo fica seco, sem previsão de chuvas, com céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia e durante à noite. A umidade relativa do ar mínima será de 25% e a máxima de 50%, portanto, recomenda-se à população para que intensifique a hidratação corporal.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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