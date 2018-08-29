Quarta com temperaturas em elevação e tempo seco em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (29), as temperaturas continuam em elevação, conforme divulgado no boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - para Aquidauana e região. A mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 32 graus.

O tempo fica seco, sem previsão de chuvas, com céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia e durante à noite. A umidade relativa do ar mínima será de 25% e a máxima de 50%, portanto, recomenda-se à população para que intensifique a hidratação corporal.