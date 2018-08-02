Céu nublado e clima ameno em Aquidauana e região nesta quinta

Nesta quinta-feira (2) o tempo em Aquidauana e região segue seco e sem chuvas, conforme aconteceu nos dias anteriores. A estiagem deve ter fim no próximo sábado (4), com previsão de chuva fraca para o fim de semana, conforme as informações do boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Para hoje, a temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 60%.