Quarta-feira registra tempo seco e mínima de 13 graus em Aquidauana

Temperaturas em declínio e tempo seco nesta quarta-feira (25) em Aquidauana e região. De acordo com o boetim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo permanece estável, com céu claro ou parcialmente nublado ao longo do dia. Mínima de 13 e maxima de 32 graus.

Especialistas recomendam que a população reforce a hidratação corporal. É recomendado o uso de umidificadores de ar, hidratantes corporais e labiais, além da ingestão de muito líquido. Umidade relativa máxima será de 80% e mínima de alarmantes 30%.