Quarta-feira registra tempo seco e mínima de 13 graus em Aquidauana

Clima
Ainda sem previsão de chuvas, estiagem se prolonga na região
Temperaturas em declínio e tempo seco nesta quarta-feira (25) em Aquidauana e região. De acordo com o boetim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo permanece estável, com céu claro ou parcialmente nublado ao longo do dia. Mínima de 13 e maxima de 32 graus.
Especialistas recomendam que a população reforce a hidratação corporal. É recomendado o uso de umidificadores de ar, hidratantes corporais e labiais, além da ingestão de muito líquido. Umidade relativa máxima será de 80% e mínima de alarmantes 30%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS