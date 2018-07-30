Tempo segue seco, nublado e sem chuvas nesta segunda-feira em Aquidauana

Em algumas regiões do Estado, há previsão de chuviscos para quebrar a estiagem que se prolonga ao longo do mês. Entretanto no Sudoeste, que compreende Aquidauana e região, o tempo segue seco, firme, e com céu alternando em claro e parcialmente nublado nesta segunda-feira (30).

Temperatura mínima de 15 e máxima de 32 graus neste começo de semana. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 95%, conforme informações do boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.