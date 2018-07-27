Mais um dia de tempo seco e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Clima
Dia alterna entre céu claro e parcialmente nublado, com névoa seca
A massa de ar frio que atuou na Região Pantaneira perde força e as temperaturas nessas regiões
devem subir. Predomina no fim de semana, a massa de ar seco com sol entre poucas nuvens em Aquidauana e região. Mínima de 15 graus e máxima de 31 graus Celsius.
Ligeira melhora na qualidade do ar, conforme divulgado no boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Umidade relativa mínima de 40% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS