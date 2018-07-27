Mais um dia de tempo seco e sem previsão de chuvas em Aquidauana

A massa de ar frio que atuou na Região Pantaneira perde força e as temperaturas nessas regiões

devem subir. Predomina no fim de semana, a massa de ar seco com sol entre poucas nuvens em Aquidauana e região. Mínima de 15 graus e máxima de 31 graus Celsius.

Ligeira melhora na qualidade do ar, conforme divulgado no boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Umidade relativa mínima de 40% e máxima de 85%.