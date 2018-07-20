Tempo segue seco e abafado em Aquidauana nesta sexta-feira

Clima
Céu continua bastante nublado, mas sem previsão de chuvas
Há quase uma semana, as temperaturas em Aquidauana estiveram em aumento progressivo. Apesar de muitas nuvens no céu, alternando entre dias nublados e claros, a estiagem está marcando este período na região. Hoje (20), por exemplo, a temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 31%
O boletim do Instituto Nacional de Meteorologia aponta que, para esta sexta-feira, haverá ligeira melhora na qualidade do ar. A umidade relativa mínima será de 50% e a máxima de 90%, mas sem previsão concreta de chuvas para o fim de semana.
Amanhã, possivelmente o sol estará encoberto por nuvens.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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