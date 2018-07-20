Tempo segue seco e abafado em Aquidauana nesta sexta-feira

Há quase uma semana, as temperaturas em Aquidauana estiveram em aumento progressivo. Apesar de muitas nuvens no céu, alternando entre dias nublados e claros, a estiagem está marcando este período na região. Hoje (20), por exemplo, a temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 31%

O boletim do Instituto Nacional de Meteorologia aponta que, para esta sexta-feira, haverá ligeira melhora na qualidade do ar. A umidade relativa mínima será de 50% e a máxima de 90%, mas sem previsão concreta de chuvas para o fim de semana.

Amanhã, possivelmente o sol estará encoberto por nuvens.