Aquidauana segue com clima ameno, seco e ainda sem previsão de chuvas

Clima
Em outras partes de MS deve chover, mas a meteorologia aponta estiagem na região
Aquidauana e região segue com tempo seco, estável e sem previsão de chuvas nesta terça-feira (31). O último dia de julho é marcado por temperaturas mais amenas. Mínima de 13 graus e máxima de 28 graus.
O céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme as informações do boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS