Aquidauana segue com clima ameno, seco e ainda sem previsão de chuvas

Aquidauana e região segue com tempo seco, estável e sem previsão de chuvas nesta terça-feira (31). O último dia de julho é marcado por temperaturas mais amenas. Mínima de 13 graus e máxima de 28 graus.

O céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme as informações do boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 80%.