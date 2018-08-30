Tempo permanece seco e mais quente em Aquidauana e região

Clima
Não há previsão de chuvas para esta quinta-feira
Quinta-feira (30) abafada e sem previsão de chuvas em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - o céu alterna entre claro r parcialmente nublado com névoa seca ao longo do dia.
Temperatura mínima de 20 e máxima de 36 graus. Alerta para umidade relativa do ar baixa: mínima de 25% e máxima de 70%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS