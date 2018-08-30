Tempo permanece seco e mais quente em Aquidauana e região

Quinta-feira (30) abafada e sem previsão de chuvas em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - o céu alterna entre claro r parcialmente nublado com névoa seca ao longo do dia.

Temperatura mínima de 20 e máxima de 36 graus. Alerta para umidade relativa do ar baixa: mínima de 25% e máxima de 70%.