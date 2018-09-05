Tempo segue frio e sem chuvas nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
A mínima prevista para hoje é de 10 e a máxima de 25 graus
A frente fria que chegou em amato Grosso do Sul ainda paira sobre a Região Sudoeste, entretanto, já começa a perder força a partir de amanhã. Nesta quarta-feira (5) ainda terá tempo frio e seco em Aquidauana e região.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 10 e a máxima de 25 graus, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
O céu estará claro e parcialmente nublado pela manhã e à tarde. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de de 90%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS