Tempo segue frio, mas sem previsão de chuvas para esta terça em Aquidauana

Terca-feira (4) prossegue com tempo mais ameno em Aquidauana e região. Sem previsão de chuvas, a umidade relativa do ar se mantém boa, já que pela manhã paira nevoeiro úmido no Sudoeste do estado, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 13 graus e a máxima de 26 graus.

O céu fica nublado e parcialmente nublado pela manhã e à tarde. Já durante a noite, a previsão é de céu claro. Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 95%.