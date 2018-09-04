Tempo segue frio, mas sem previsão de chuvas para esta terça em Aquidauana

Clima
A mínima prevista para hoje é de 13 e a máxima de 26 graus
Terca-feira (4) prossegue com tempo mais ameno em Aquidauana e região. Sem previsão de chuvas, a umidade relativa do ar se mantém boa, já que pela manhã paira nevoeiro úmido no Sudoeste do estado, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 13 graus e a máxima de 26 graus.
O céu fica nublado e parcialmente nublado pela manhã e à tarde. Já durante a noite, a previsão é de céu claro. Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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