Tempo seco e sem previstão de chuvas neste 7 de setembro em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 14 e máxima de 35 graus
Neste feriado (7), as temperaturas continuam a subir gradativamente em Aquidauana e região. O céu permanece claro, alternando com névoa seca ao longo do dia, conforme o boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira pelo Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.
Temperatura mínima de 14 e máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 15% e máxima de 70%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS