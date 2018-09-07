Tempo seco e sem previstão de chuvas neste 7 de setembro em Aquidauana e região

Neste feriado (7), as temperaturas continuam a subir gradativamente em Aquidauana e região. O céu permanece claro, alternando com névoa seca ao longo do dia, conforme o boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira pelo Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.

Temperatura mínima de 14 e máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 15% e máxima de 70%.