Tempo seco e mais quente nesse domingo em Aquidauana e região

As temperaturas estão gradativamente em elevação em Aquidauana e região. Neste domingo (9) não há previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorolgia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 e a máxima de 36 graus Celsius. Segue o tempo seco, com umidade relativa do ar mínima de 20% e máxima de 70%.