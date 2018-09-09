Tempo seco e mais quente nesse domingo em Aquidauana e região

Clima
Céu claro e parcialmente nublado. Mínima de 18 e máxima de 36 graus
As temperaturas estão gradativamente em elevação em Aquidauana e região. Neste domingo (9) não há previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorolgia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 e a máxima de 36 graus Celsius. Segue o tempo seco, com umidade relativa do ar mínima de 20% e máxima de 70%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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