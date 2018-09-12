Tempo quente e seco nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima hoje será de 37 graus
Nesta quarta-feira (12) o sol brilha forte em Aquidauana e região. Sem previsão de chuvas, o céu fica claro e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme foi divulgado no boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus Celsius e a máxima de de 37 graus. Umidade relativa do ar mínima de apenas 20% e máxima de de 50%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS