Tempo quente e seco nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (12) o sol brilha forte em Aquidauana e região. Sem previsão de chuvas, o céu fica claro e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme foi divulgado no boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus Celsius e a máxima de de 37 graus. Umidade relativa do ar mínima de apenas 20% e máxima de de 50%.