Tempo quente e com possibilidade de chuvas nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
As temperaturas podem chegar a 37 graus hoje
A previsão do tempo para esta quarta-feira (26) indica possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde e à noite em Aquidauana e região.
De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pela manhã o céu fica claro e parcialmente nublado e ao longo do dia haverá pancadas de chuvas.
Temperatura mínima de 26 e máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar mínima fica em 40% e a máxima de 75%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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