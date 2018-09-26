Tempo quente e com possibilidade de chuvas nesta quarta-feira em Aquidauana e região

A previsão do tempo para esta quarta-feira (26) indica possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde e à noite em Aquidauana e região.

De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pela manhã o céu fica claro e parcialmente nublado e ao longo do dia haverá pancadas de chuvas.

Temperatura mínima de 26 e máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar mínima fica em 40% e a máxima de 75%.