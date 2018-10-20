Sábado com sol e tempo quente em Aquidauana e região

A indicação de chuvas permanecem em Aquidauana e região, entretanto, neste sábado (20) a previsão do tempo aponta chuvas isoladas apenas à tarde, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus Celsius e a máxima de 35 graus. Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia.

Umidade relativa do ar mínima de 50% e máxima de 95%.