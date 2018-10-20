Sábado com sol e tempo quente em Aquidauana e região

Clima
Temperaturas chegam a 35 graus Celsius
A indicação de chuvas permanecem em Aquidauana e região, entretanto, neste sábado (20) a previsão do tempo aponta chuvas isoladas apenas à tarde, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus Celsius e a máxima de 35 graus. Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia.
Umidade relativa do ar mínima de 50% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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