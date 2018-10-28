Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:45

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições em Anastácio

Vestidos de verde e amarelo, prefeito Nildo e esposa declaram apoio a Bolsonaro

Prefeito de Anastácio diz que espera nele a mudança que o Brasil necessita

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/10/2018 às 12:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confiantes na vitória do presidenciável Jair Bolsonaro, o prefeito de Anastácio, Nildo Alves e a primeira-dama do município, Cássia Albres, votaram na manhã deste domingo (28) vestidos de verde e amarelo, na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade.

“É importante essa festa democrática para o Brasil. Antes de termos o nosso lado, os nossos partidos, aquele candidato que nós acreditamos, mas eu peço a Deus que ilumine o povo brasileiro para que possa votar da melhor forma possível, porque o país se encontra numa situação calamitosa e eu acredito, tenho fé que a partir de hoje o Brasil já vai começar a mudar”, disse o prefeito de Anastácio.

Leia Também

• TRE-MS regulamenta “Lei Seca” para o segundo turno das Eleições 2018

• Mais de cinco mil reforçarão a segurança do 2º turno das Eleições 2018 em MS

• Domingo de Eleições com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Para o prefeito Nildo, as mudanças políticas do país devem acontecer para melhorar a vida dos brasileiros, dos sul-mato-grossenses. “Que o Brasil volte a crescer, que exista uma ordem no país e que os mais necessitados tenham o auxílio do governo federal e governo do Estado para que possam ter o mínimo de dignidade”, considerou.

Bolsonaro e Azambuja

O prefeito Nildo vestido de camisa verde e a esposa, Cássia, de amarelo, o casal declarou os votos a Jair Bolsonaro para presidente e Reinado Azambuja para governador.

Nildo Alves de Albres - Prefeito de Anastácio

“Eu sou claro, votei no Jair Bolsonaro porque acredito nele e espero nele a mudança que o Brasil necessita. E aqui no estado, o meu voto é 45 no Reinaldo Azambuja, pois acredito nele também. O governador está fazendo um bom trabalho e deverá continuar fazendo, mas as Eleições estão na mão de Deus e na vontade do povo brasileiro. Esperamos que a democracia realmente aconteça e que a população vote em quem o seu coração e sua mente determinar”, opinou.

Cássia Albres - primeira -dama do município de Anastácio

A primeira-dama explicou que a combinação de verde e amarelo é para simbolizar o patriotismo do casal. “Seja qual for o resultado, a gente aceita, mas com certeza, acima de tudo é o Brasil que esperamos que melhore”, disse Cássia Albres.

*Com informações de Rhobson Tavares Lima.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo