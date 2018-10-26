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Segurança

Mais de cinco mil reforçarão a segurança do 2º turno das Eleições 2018 em MS

De acordo com o plano de segurança a ação ocorrerá nos 79 municípios

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2018 às 15:10

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O segundo turno das eleições 2018 em Mato Grosso do Sul conta com um reforço de 5,3 mil agentes de segurança pública, entre policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários, sendo que mais de 1,8 mil atuarão na Capital. A operação começa às 7h deste sábado (27.10) e segue até segunda-feira (29.10).

De acordo com o plano de segurança a ação ocorrerá nos 79 municípios, onde serão reforçados o policiamento nos locais de votação, as atividades de polícia judiciária, e o acompanhamento em tempo real de tudo que acontece durante o dia do pleito. Neste segundo turno a segurança também vai contar com reforço da Força Nacional, que atuará no município de Caarapó e nas cidades localizadas na região de fronteira.

Ao todo serão empregados mais de 2,7 mil policiais militares, 1,4 mil civis, mais de mil bombeiros, além do apoio nos municípios da região de fronteira do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Pantanal com a Polícia Militar Ambiental (PMA). 

É importante destacar que o policiamento será feito a pé, motorizado com aproximadamente 1.250 viaturas (de duas e quatro rodas), 20 embarcações para a área do Pantanal, um helicóptero e um avião, além do apoio das forças de segurança especializadas como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Choque, Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), entre outros.

Quanto às pessoas flagradas cometendo crimes eleitorais como compra de votos, transporte de eleitores e boca de urna, esses serão levados para as sedes da Polícia Federal (PF) em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá. Nos demais municípios, os flagrantes serão feitos nas delegacias da Polícia Civil, e posteriormente encaminhados para uma unidade penal ou de medida socioeducativa no caso dos menores em conflitos com a lei.

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