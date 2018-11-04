Mulher escapa de agressões e ameaça do marido no assentamento Monjolinho

Anastácio
Ela conseguiu pedir ajuda ao irmão e procurou a Delegacia para comunicar o caso
Final da tarde deste sábado (3) foi tenso para uma mulher de 20 anos que foi agredida pelo marido, um homem de 28, no assentamento Monjolinho, localizado na área rural de Anastácio.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou embriagado na casa por volta das 18h e passou a agredir a mulher com puxões de cabelo e empurrões. Neste momento, ele ainda a ameaçou de morte, disse que iria matá-la com uma faca.
A mulher conseguiu escapar do local e conseguiu ajuda de seu irmão que mora nas proximidades. Ela procurou a Delegacia de Anastácio para buscar auxílio. O caso segue para investigação policial.
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