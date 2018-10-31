Após ameaçar mulher, homem é preso pela PM em Aquidauana com várias munições

Homem identificado apenas como Fernando foi preso pela Força Tática da Polícia Militar ontem, em Aquidauana, depois de ameaçar uma mulher na região do bairro Guanandy. Na casa do suspeito foram apreendidas várias munições e ele responde por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima acionou a PM por volta das 11 horas, relatando ameaças na Rua João Almeida de Castro. O suspeito foi abordado e tentou enganar os policiais se apresentando com outro nome. Em seguida, a equipe foi para a casa dele, na Rua Guanandy.

O objetivo era buscar os documentos verdadeiros dele, bem como a tornozeleira eletrônica que ele deveria estar usando. Lá havia 8 cápsulas calibre .40 deflagradas, 6 de munição calibre 38 deflagradas, duas munições 762, sendo uma delas de festim, e um projétil de calibre indefinido.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a tornozeleira apreendida.