Por causa de comida, homem dá socos em rosto da mulher no Bairro Cristo Rei

Anastácio
Homem bebeu em festa, chegou em casa e se desentendeu com mulher que foi amparada pela vizinha
Caso de violência domestica aconteceu no final da tarde de ontem (18) na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Por volta das 18h40, um homem de 30 anos e a mulher, de 28, com quem convive há 5 anos e tem dois filhos brigaram porque ela não havia levado comida da festa para casa.
Conforme o boletim de ocorrência, eles beberam com os amigos e o homem não comeu durante a comemoração. Ao chegar na residência, se desentenderam. Indignado pelo fato da mulher não ter levado comida, já que não quis comer na festa.
Ele desferiu socos no rosto da companheira na frente dos filhos. Ao tentar se defender, a mulher deu uma mordida na mão esquerda do agressor. A Polícia Militar foi acionada e quando chegou, a vítima estava na calçada, amparada pela vizinha, momento em que o companheiro saiu de dentro da casa e assumiu a autoria doa agressão.
Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Anastácio para as providências cabíveis.
Presa em flagrante
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