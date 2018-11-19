Por causa de comida, homem dá socos em rosto da mulher no Bairro Cristo Rei

Caso de violência domestica aconteceu no final da tarde de ontem (18) na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Por volta das 18h40, um homem de 30 anos e a mulher, de 28, com quem convive há 5 anos e tem dois filhos brigaram porque ela não havia levado comida da festa para casa.

Conforme o boletim de ocorrência, eles beberam com os amigos e o homem não comeu durante a comemoração. Ao chegar na residência, se desentenderam. Indignado pelo fato da mulher não ter levado comida, já que não quis comer na festa.