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Anastácio

Por causa de comida, homem dá socos em rosto da mulher no Bairro Cristo Rei

Homem bebeu em festa, chegou em casa e se desentendeu com mulher que foi amparada pela vizinha

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/11/2018 às 11:22

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Caso de violência domestica aconteceu no final da tarde de ontem (18) na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Por volta das 18h40, um homem de 30 anos e a mulher, de 28, com quem convive há 5 anos e tem dois filhos brigaram porque ela não havia levado comida da festa para casa.

Conforme o boletim de ocorrência, eles beberam com os amigos e o homem não comeu durante a comemoração. Ao chegar na residência, se desentenderam. Indignado pelo fato da mulher não ter levado comida, já que não quis comer na festa.

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Ele desferiu socos no rosto da companheira na frente dos filhos. Ao tentar se defender, a mulher deu uma mordida na mão esquerda do agressor. A Polícia Militar foi acionada e quando chegou, a vítima estava na calçada, amparada pela vizinha, momento em que o companheiro saiu de dentro da casa e assumiu a autoria doa agressão.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Anastácio para as providências cabíveis.

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