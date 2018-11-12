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Aquidauana

Genro empurra sogra, dá soco nela e quebra aparelho celular da vítima

O caso aconteceu na noite deste domingo no Bairro São Francisco

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/11/2018 às 10:00

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No final da noite deste domingo (11), A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Miguel Lanzilloti, Bairro São Francisco, em Aquidauana. Por volta das 21h50, o genro de uma senhora de 52 anos discutiu e agrediu a vítima com um empurrão. Após a agressão, ela teria batido a cabeça na quina de uma porta, o que teria causado um corte no local.

De acordo com o registro policial, o homem, que não foi identificado no boletim de ocorrência, teria ainda dado um soco na sogra e quebrado seu telefone celular. No boletim confeccionado pela PM, a vítima não contou o motivo da agressão, não soube identificar o nome completo do agressor e desconhecia seu paradeiro.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para socorrer a vítima, que foi orientada à comparecer à Delegacia de Aquidauana após o atendimento médico, mas até o momento do registro, ainda não tinha ido para prestar esclarecimentos.

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