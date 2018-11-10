Mulher é agredida com socos e cadeirada pelo marido na frente da amiga

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Anastácio. Às 18h30 desta sexta-feira (9), uma mulher de 29 anos conversava com uma amiga nos fundos de sua casa, localizada no Jardim Tarumã. Neste momento, o marido da vítima, de 30 anos, chegou enfurecido, questionando o motivo dela ficar “ligando e dando nojo”.

Conforme o boletim de ocorrência, ela que mantinha o relacionamento há 5 anos, sem filhos, disse ao marido que não estava mais dando certo. A partir de então, o agressor começou a dar socos e cadeirada na mulher, que sofreu lesão nos lábios e no braço esquerdo.