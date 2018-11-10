Mulher é agredida com socos e cadeirada pelo marido na frente da amiga

Anastácio
Eles conversavam nos fundos da casa, quando homem chegou enfurecido e passou a agredi-la
Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Anastácio. Às 18h30 desta sexta-feira (9), uma mulher de 29 anos conversava com uma amiga nos fundos de sua casa, localizada no Jardim Tarumã. Neste momento, o marido da vítima, de 30 anos, chegou enfurecido, questionando o motivo dela ficar “ligando e dando nojo”.
Conforme o boletim de ocorrência, ela que mantinha o relacionamento há 5 anos, sem filhos, disse ao marido que não estava mais dando certo. A partir de então, o agressor começou a dar socos e cadeirada na mulher, que sofreu lesão nos lábios e no braço esquerdo.
A amiga da vítima correu para a frente da casa e quando o homem viu que estava ligando para a Polícia, fugiu do local em uma moto Honda CG 125 de cor vermelha. A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Após ser medicada, ela que já tinha registrado vários boletins de ocorrência contra o marido, dessa vez pretende representar judicialmente contra o autor das agressões e solicitou medida protetiva de urgência.
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