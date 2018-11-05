Mulher morre após ser esfaqueada em briga de bar em Campo Grande

Capital
Crime ocorreu na noite deste domingo, no bairro Vila Nova Capital
Uma mulher de 29 anos, Daniele Alencar Viegas, morreu na noite deste domingo (4), após ser esfaqueada durante uma briga em um bar, no bairro Vila Nova Capital, em Campo Grande.
Segundo relato do irmão da vítima, eles estavam em um bar, quando Daniele começou a brigar com três irmãs. Durante a confusão, ela foi esfaqueada e as irmãs, uma inclusive com uma faca nas mãos, fugiram.
A vítima foi levada de carro por seu irmão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninhas, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu por volta das 21h50.
A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar as suspeitas.
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