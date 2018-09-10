Homem é preso pela PM após esfaquear outros dois no distrito de Piraputanga

Um homem de 46 anos de idade foi preso ontem (09) por volta das 15 horas, em uma propriedade rural no distrito de Piraputanga, após agredir com golpes de facas, outros dois indivíduos que estavam com ele. As equipes de Radiopatrulha local e Força Tática, ambas do 7º BPM, foram as responsáveis pela ação.

Uma testemunha acionou a Polícia e informou o que havia ocorrido. Já na Fazenda, foi constatado pelas guarnições de serviço que uma das vítimas possuía um corte na região das costas, possivelmente ocasionado por golpe de canivete. A outra vítima já teria sido levada ao Pronto Socorro para atendimento médico, por também ter recebido um golpe na região do abdome, provavelmente pela mesma arma.

Questionado ao autor sobre o motivo das agressões, ele disse ter feito após uma discussão entre as partes, onde ambos estavam embriagados. Dadas as circunstâncias, o indivíduo foi preso e arma apreendida, sendo encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.